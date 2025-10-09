Dai petardi al riscatto, la storia di Laura commuove gli studenti

È stato un incontro intenso e significativo, quello di martedì mattina alla scuola Montessori di Castelferretti, tra gli studenti delle terze e l’infermiera guatemalteca 28enne Luisa Patzanm. Un evento promosso dall’assessore alla Politiche educative Elisa Penna e dalla preside del Comprensivo Sanzio Centro Oretta Olivieri, che s’inserisce nel progetto ‘Adotta un popolo’ coordinato dal Comune di Ancona e volto a promuovere la cultura della pace e della solidarietà. La storia di Luisa, accompagnata da Carlo Sansonetti dell’associazione Sulla Strada, ha colpito gli studenti. Nata in un piccolo villaggio del Guatemala, El Edén, Luisa ha vissuto un’infanzia complessa. A soli quattro anni, già impiegata nella produzione artigianale di petardi. Ha testimoniato ai ragazzi quando, al primo giorno di scuola, si presentò in classe con le mani annerite dalla polvere da sparo, nonostante i ripetuti lavaggi. Una traccia indelebile, prima del cambio di vita.

A cinque anni, venuta a sapere dell’apertura di una scuola nel villaggio di La Granadilla, Laura insistette per essere iscritta, anche grazie all’intervento di Sulla Strada. Completate elementari e medie, e vista la forte predisposizione in ambito sanitario, il dottor Andrea Sansonetti, capo missione, decise di finanziarne gli studi in un istituto infermieristico.

Oggi Luisa è responsabile del poliambulatorio costruito accanto alla scuola dove tutto è cominciato. Dalla fatica al riscatto, grazie all’istruzione. "La storia di Luisa", dice l’assessore Penna, "ci ricorda quanto sia importante garantire a ogni bambino, in ogni parte del mondo, il diritto a crescere, studiare e costruire il proprio futuro con dignità e libertà". Per la professoressa Olivieri "dimostra come il diritto all’istruzione, costituzionalmente tutelato nel nostro Paese, sia fondamentale per garantire alle giovani generazioni la possibilità di scegliere il proprio futuro e di affermare la dignità".