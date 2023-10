Dal borsello abbandonato spunta droga

I carabinieri di Belvedere Ostrense hanno trovato un quantitativo consistente di droga all’interno di un borsello che era stato lasciato abbandonato sul ciglio della strada: i militari hanno pensato in un primo momento che potesse contenere un portafoglio con gli effetti personali e così, una volta in caserma, lo hanno aperto alla ricerca di documenti per poter risalire al proprietario, in modo da poterlo riconsegnare. Nulla di tutto ciò, perché quel borsello conteneva della droga. Immediati gli accertamenti e la sostanza stupefacente, circa 90 grammi, è risultata cocaina ed eroina. La droga è stata posta immediatamente sotto sequestro dai carabinieri. All’interno del borsello era presente anche del materiale per il confezionamento delle dosi. Sono in corso accertamenti per poter risalire al proprietario. Continuano in maniera serrata i controlli da parte dei militari per cercare di arginare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Particolarmente attenzionati i luoghi abitualmente frequentati da pusher e tossicodipendenti, ma con la ripresa delle lezioni i carabinieri hanno approfondito i controlli anche in prossimità del campus e nelle aree abitualmente frequentate da studenti. Restano sotto controllo anche i luoghi abitualmente frequentati da giovani e giovanissimi durante la movida. Gli accertamenti sono estesi non solo alla spiaggia di velluto ma a tutto il territorio, specie anche all’hinterland.