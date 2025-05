Dal bullismo ai rischi della rete, la polizia con gli studenti delle prime dell’Istituto Cuppari

Dai rischi legati a bullismo e cyberbullismo alle conseguenze dell’uso di alcol e droghe. Alcuni dei temi affrontati martedì – nell’ambito del progetto provinciale ‘Educhiamo insieme alla legalità’ – dal dirigente del Commissariato Paolo Arena, durante un incontro con le classi prime dell’Istituto d’istruzione superiore Cuppari, diretto dal preside Alfio Albani. Forte il titolo dell’iniziativa: ‘Il coraggio di dire no’. Specialmente in un’epoca in cui l’identità dell’adolescente è mutata. Occorre un recupero di legalità e moralità, oltre al coraggio di andare contro corrente e non nella ‘direzione imposta’ dalle bande, ripristinando valori fondanti della vita.