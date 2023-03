Dal burraco al pellegrinaggio a Lourdes

Un torneo di burraco di beneficenza per raccogliere fondi in vista del prossimo pellegrinaggio a Lourdes. È quanto organizzato dalla delegazione Marche Nord dell’Ordine di Malta sabato scorso al Centro Pergoli. Ed è stato un vero successo considerando l’ampia partecipazione della cittadinanza che ha consentito di formare 20 tavoli di giocatori (80 partecipanti). Particolarmente apprezzata l’organizzazione grazie all’impegno di cavalieri, dame e volontari che, nel ricevere gli ospiti, si sono messi a disposizione dei partecipanti. Prima dell’inizio del gioco il commissario di delegazione, l’avvocato Italo D’Angelo ha salutato i presenti e ha ringraziato il sindaco Stefania Signorini per la disponibilità dell’amministrazione per aver messo a disposizione gratuitamente i locali dove si è svolta l’iniziativa. La responsabile per i pellegrinaggi Costanza Ferri Graziani ha poi illustrato brevemente le finalità dell’Ordine e le attività benefiche che svolge mentre il commissario ha concluso dicendo che "questo è l’unico torneo in cui tutti vincono perché per ringraziare ognuno di voi porteremo a Lourdes nella preghiera anche voi e le vostre famiglie". La somma raccolta contribuirà a coprire le spese di viaggio e soggiorno a Lourdes per i signori malati che la delegazione accompagnerà nell’ormai prossimo pellegrinaggio internazionale. Fondamentale per il buon esito dell’iniziativa la preziosa collaborazione della dottoressa Carla Lancianese.