Dal campo alla tavola: "Ormai è un simbolo"

In provincia di Ancona, l’autunno porta con sé Halloween e le zucche. Non solo per la nota festa, però, ma anche per i consumi alimentari, tanto che le aziende agricole locali si stanno specializzando nella coltivazione di varietà pregiate e apprezzate dai clienti. A Castelfidardo, Fabio Costa, 45 anni, racconta la sua esperienza. Tramite la sua azienda agricola a suo nome, porta i prodotti ai mercati di Ancona, Falconara e Castelferretti. Coltiva principalmente zucche commestibili, compresa la Marina di Chioggia: "Il tipo che vendo di più è la Butternut e la Violina — spiega — Gran parte della polpa è piena, quindi si presta perfettamente per fettine al forno. Sono piante produttive e apprezzate dai clienti". La raccolta inizia di norma a fine settembre, ma è stata anticipata quest’anno dalle giornate più fresche, mentre le vendite avvengono esclusivamente tramite vendita diretta ai mercati: "La zucca è un ortaggio del contorno, richiede preparazione, ma negli ultimi cinque anni ho visto crescere l’interesse. Mediamente un cliente ne acquista una a settimana per zuppe, minestroni o al forno". La sua produzione annuale si aggira tra i 10-15 quintali, con 400-500 unità vendute. "La polpa è densa e consistente, ideale per chi vuole cucinare senza sprechi", precisa, sottolineando come la qualità sia il vero segreto per fidelizzare i clienti.

A Monte San Vito, invece, Paolo Guglielmi, titolare dell’Azienda Agricola Biologica ‘Il Lago nella Valle’, ha dedicato parte della sua azienda anche alle zucche di Halloween: "Siamo una piccola realtà, dedichiamo 1.500 metri quadrati a questa tipologia e ne escono circa 200 unità — spiega — La vendita è diretta, le persone vengono in azienda o a mercati locali. Il prezzo si aggira sui 2,50 euro al kg, e le zucche possono pesare fino a 10-15 kg, ideali per decorazioni". La sua è un’azienda con forte tradizione familiare: "Io sono la terza generazione di agricoltori — racconta — Ricordo che mia nonna coltivava questa tipologia di zucca per nutrire i maiali, oggi quello che un tempo era uno scarto diventa una risorsa economica e culturale". Per le zucche commestibili, produce varietà come la Delica, la Violina, la Butternut e la Napoletana: "Sono ideali per vellutate, dadini in padella o al forno. Alcune hanno una polpa più densa e saporita, perfetta per ripieni, lasagne, tortellini". L’attenzione alla stagionalità, alla qualità e al biologico è evidente: entrambe le aziende puntano sulla vendita diretta, ma anche sulla diffusione di conoscenze presso scuole e famiglie. "Oltre alla vendita, vogliamo far capire ai più piccoli come nasce il cibo, quanto lavoro c’è dietro e quanto sia importante la biodiversità", dice Guglielmi. Mentre Costa aggiunge: "La gente è più attenta alle caratteristiche nutrizionali, perciò la zucca ha guadagnato un posto fisso nei carrelli invernali".

Tra tradizione e innovazione, insomma, le zucche marchigiane conquistano mercato e palati, diventando uno degli ortaggi simbolo dell’autunno, capace di unire gusto, educazione alimentare e piccola imprenditoria locale.

Lorenzo Pastuglia