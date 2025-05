Dal carcere alla passione per la poesia e lo studio: "Io non sono quella decisione presa 7 anni fa"

"Salve, sono Muhammad Ali Raza un ex detenuto di Montacuto e Barcaglione, i due carceri di Ancona". Diceva di sé il trentunenne pachistano Ali Raza, residente a Filottrano, annegato al Furlo il 1° maggio. Raza aveva scelto di portare la sua testimonianza in una manifestazione tenutasi ad Ancona, il 13 gennaio scorso, per denunciare le condizioni dei carcerati, in occasione del suicidio di Matteo Concetti a Montacuto. "È la prima volta che mi presento così, direttamente", continuava Raza con consapevolezza e lucidità, "di solito non lo faccio perché in questa società se lo dici è come se precludi la possibilità di conoscere la persona che sono veramente; io non sono una decisione presa in cinque minuti un pomeriggio di sette anni fa, preso dall’ingenuità, io non sono la cupidigia di arraffare qualcosa da uno scaffale dodici anni fa, io sono un uomo che conosce il valore del lavoro e della fatica, della fugacità e della preziosità della vita e che non può trovare un bene più grande se non lasciare il mondo un posto migliore rispetto a come l’ha trovato, in onore a chi ha fatto lo stesso prima di lui".

L’intero discorso, che la famiglia Raza desidera sia diffuso il più possibile, è disponibile online nel sito della rivista "Malamente". Ho conosciuto Ali quattro anni fa, a Barcaglione, dove era detenuto. Partecipò al laboratorio di poesia "Ora d’aria", che organizziamo in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona. Divenuto saggio ripensando ai suoi errori, Ali si mostrò sensibile e desideroso di imparare a esprimersi in versi. Due anni dopo, ormai uscito di galera, lo ritrovammo a sorpresa tra i partecipanti della Facebook Poetry, la gara giocosa che realizziamo su Facebook durante il festival.

Ali compose questa poesia: "La testa premuta sulla spalla, trenta volte. / Nessuna speme a sorreger la spina. / Ancora una volta! / Si cancellano, fragili alle piene della china. / Ancora una volta! / Un cordone all’ombelico che mi confina. / Ancora una volta! / Chi, ad un tormentato altro si confida? / Ancora... No, non più! / Che nessuno... nessuno lo sappia, eppure sussurra: "Adesso tutto appariva sconvolto, tutto pareva deciso dal panico". Lo ricordiamo così, diventato studente di comunicazione all’Università di Urbino, condividere le sue esperienze sui social, insieme alla sua passione per l’arte, Ali, portato via dal fiume.

Valerio Cuccaroni