Dal castello al restauro dell’antico orologio. Castelferretti nel libro di Molinelli

È in programma per domenica alle 17.30, all’auditorium Fallaci di Castelferretti, la presentazione del libro, scritto da Marco Molinelli, dal titolo "Mario de Roma e l’orologio di Castel Ferretti". Un’opera che ripercorre il restauro dell’antico orologio e che illustra le nuove scoperte fatte in merito al castello. L’evento è stato promosso dall’Anpi di Falconara Marittima. Le letture saranno a cura di Tiziana Schiavoni e di Paolo Brugiati. Saranno inoltre proiettate anche delle fotografie d’epoca.