Dal cavalcavia al ‘Viale che vorrei’

Il cantiere del cavalcavia diventa occasione di intrattenimento e riflessione sul boulevard cittadino. ‘Il Viale che vorrei’ è l’iniziativa dell’amministrazione comunale che mira a coinvolgere la cittadinanza e si concluderà con la redazione di un masterplan. "Comune di Jesi, tecnici e cittadini, lavoreranno fianco a fianco nell’ottica di attuare un dialogo costante" spiegano il sindaco Lorenzo Fiordelmondo . A presentare l’iniziativa, il sindaco sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori Valeria Melappioni, Emanuela Marguccio e Luca Brecciaroli. Sabato e domenica prossima le parti del cantiere diventeranno anche strumenti musicali per l’iniziativa Cavalcalavia. Musica e laboratori per bambini, realizzazione di strumenti e scenografie con materiali riciclati, giochi di strada e operatori gastronomici col coinvolgimento di Riciclato Circo Musicale, collettivo La Muuf e Ludoteca "La Girandola". Il tutto a ridosso del cantiere del cavalcavia, dal lato dirimpetto all’ex 7° Cielo.

Su una sezione del sito del Comune i cittadini e gli operatori potranno compilare una breve intervista e essere inseriti nei gruppi che "contribuiranno all’ideazione dello spazio pubblico del Viale della Vittoria compresa la zona del vecchio ospedale in gran parte demoliti. "Vogliamo che il Masterplan sia frutto di bisogni e aspirazioni di chi abita, lavora, investe, studia e gioca a Jesi - spiega l’assessora Melappioni - Pensiamo a un Viale della Vittoria per tutti, inclusivo, da abitare e non solo da attraversare, resiliente, in rete con la mobilità. Ma prima di progettare occorre porsi le domande giuste ed è solo dal confronto con la città che possono arrivare. Di qui ad un anno contiamo di avere il masterplan". Il primo cittadino conferma la riapertura al traffico del Viale sotto l’arcata centrale del cavalcavia entro pochi giorni, il 30 giugno e parla di "situazioni puntuali, dall’ex ospedale al cavalcavia, ai pali della illuminazione allo stato degli alberi, che abbiamo dovuto affrontare senza una visione generale più ampi del cavalcavia che ora vogliamo dare". I lavori in realtà proseguiranno fino ad agosto "ma il cantiere non interferirà con la chiusura del ponte San Carlo" aggiunge il sindaco.

Per il Riciclato Circo Musicale e La Muuf Andrea Accoroni e Michela Rosetti spiegano: "Stiamo lavorando negli spazi del mercato coperto per mettere a punto ciò che ci sarà sabato e domenica, quando utilizzeremo e ricicleremo per la realizzazione di strumenti e attività anche materiale che arriva dal cantiere del cavalcavia".

