Dal centro storico al porto: il viaggio del carlino nei luoghi "incriminati"

Ma Ancona è davvero così trascurata e in stato di abbandono? Abbiamo rifatto il viaggio del giornalista Angelo Scorza per verificare di persona, foto alla mano, come si presentano zone strategiche della città, dal centro storico al parco del Cardeto fino all’area portuale. Le considerazioni del giornalista sull’alto numero di cantieri abbandonati, con tanto di reti di protezione e teli in plastica logori, tubi, mattoni lasciati lì, impalcature arrugginite e altro materiale edile in pessimo stato trovano conferma anche nei nostri scatti, che documentano una situazione poco edificante per il capoluogo. Siamo stati nella parte vecchia della città presso porta Cipriana tra via Birarelli, via Pizzecolli e via dell’Ospizio, da mesi ostaggio di cantieri che interessano anche la facciata di Palazzo Mei Gentilucci (di fronte alla sede dell’Inrca) e che si spera vedano al più presto una conclusione per tornare a godere di questo suggestivo scorcio cittadino. Da segnalare anche una scarsa manutenzione del verde, con un effetto jungla urbana che poco si addice a un capoluogo curato e pronto ad accogliere turisti. Ci spostiamo poi al parco del Cardeto, dalla ex Polveriera alla zona del vecchio Faro, dove la vegetazione ha preso il sopravvento, con sporcizia e degrado un po’ ovunque. manutenzione degli spazi esterni (sentieri, staccionate, corrimano) pressochè inesistente. Qualcosa però proprio nel parco urbano del Cardeto sta per muoversi visto che nelle scorse ore è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune e l’Agenzia del Demanio per spostare l’Archivio di Stato presso l’ex caserma Stamura. L’intervento riguarda un’area di circa 16.600 mq: il fabbricato principale della ex caserma – 4.580 mq – ristrutturato nel rispetto dell’impianto storico e secondo elevati standard di sostenibilità energetica e sismica, diventerà infatti un innovativo e funzionale polo archivistico. L’accordo comprende lavori di riqualificazione anche sui fabbricati limitrofi di minori dimensioni che verranno destinati ad uso pubblico e culturale con il coinvolgimento anche dell’Università Politecnica delle Marche. L’intervento è stimato in circa 20 milioni e prima parte dell’opera potrebbe concludersi entro il 2026. Il nostro viaggio prosegue davanti alla alla chiesa del Gesù, dove troviamo altri cantieri, transenne, vegetazione selvaggia e molti sanpietrini rotti. L’Anfiteatro romano, inaccessibile al pubblico con i suoi preziosi mosaici, è inghiottito dai cespugli, privo di opportuna segnaletica e anch’esso in stato di abbandono. Infine il porto: l’ex capannone dell’azienda Tubimar, che prese fuoco nel 2020, è ancora uno scheletro annerito: solo una parte è stata demolita dopo il rogo e nell’area portuale le strade sono dissestate e piene di buche. Insomma, se da una parte la città si sta rifacendo il look in quartieri come Piano e Archi e alcune strade come via Mattei sono già state interessate da importanti lavori di asfaltatura, altre aree sono ancora troppo trascurate e non rimandano certo un bel biglietto da visita per chi si trova ad attraversare Ancona da turista.