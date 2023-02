Dal cinema al palcoscenico "Quasi amici" è sold out

E’ sold out stasera per Massimo Ghini e Paolo Ruffini al teatro La Nuova Fenice di Osimo dove approdano con "Quasi amici", la trasposizione teatrale della commedia cinematografica francese del 2011 diretta a quattro mani dai registi Olivier Nakache e Eric Toledano. E’ già tutto esaurito anche domani al teatro Vaccaj di Tolentino e giovedì alla Fenice di Senigallia. Quella che portano in scena è una storia che merita di essere condivisa e raccontata anche con la lingua delle emozioni profonde, quella teatrale. La brillante coppia di protagonisti e l’ambientazione in casa nostra fanno rivivere con brio ed emozione una vicenda che ha segnato l’immaginario, cambiando molti stereotipi sulla diversità. Lo spettacolo è costruito sull’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme troveranno il modo di cambiare le loro vite e di aiutarsi davvero.

Tratto da una storia vera, "Quasi amici" riesce a mantenere vivo l’interesse dello spettatore grazie ai numerosi momenti comici resi dallo stridio di due mondi che si incontrano. Un uomo molto agiato, ricco, intelligente che vive di cultura, che conquista e soddisfa il proprio ego narcisistico con il cervello più che con il corpo. Un uomo cui il destino ha voluto, per contrappasso, relegare a solo cervello, lasciandolo tetraplegico in seguito ad un incidente di parapendio. Poi c’è l’altro uomo che entra ed esce di galera, svelto, con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada e nei film di serie B che ha visto. Un uomo che preferisce porre il suo istinto davanti a tutto, privandosi della carica del suo cervello che avrebbe potuto essere per lui determinante. Questi due uomini così diversi si incontrano per caso e lo stesso caso farà sì che diventino uno per l’altro indissolubili, imparando dalle rispettive vite l’uno diventa indispensabile all’altro e lenitivo alla ferita fatale che entrambi hanno dentro di sé. Con tratti comici, "Quasi amici", trasposto anche al cinema, stasera a Osimo appunto dalle 21, invita a vedere un lato più piacevole nella vita di un disabile e a vedere la vita in modo diverso e a capire che l’amicizia è uno dei più grandi tesori che si possono trovare.