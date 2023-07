Dal "Concerto sotto le stelle" alla cena in compagnia in piazza

Due grandi serate sono in programma nella centralissima piazza Roma a Camerano. Stasera "Concerto sotto le stelle", melodia al chiaro di luna grazie ai ragazzi dell’Orchestra Auditorium che regaleranno atmosfere indimenticabili riproducendo colone sonore e musica contemporanea rigorosamente sotto le stelle. L’appuntamento è alle 21. Domani invece, stesso posto appunto e stessa ora, tutti sono invitati a portare la propria cena per mangiare in compagnia: "Cena sa la guluppa" torna infatti per creare socialità all’insegna del buon gusto sulle panche allestite per la ghiotta occasione. In contemporanea (domani) nell’attigua chiesa di San Francesco "Pagine corali d’opera e operetta", concerto in cui le voci si fondono in perfetta sintonia. Direttore è Angelo Biancamano, presenta Alessio Toccacieli. L’ingresso è libero.