Dal Congo a Torrette. Chiama il quarto figlio con il nome del medico che gli ha salvato la vita

"Il signore ci ha benedetto con la nascita di un bel bambino. Lui e sua madre stanno bene. Abbiamo deciso di chiamarlo Mauro Tarcisio Bufole". Il neonato, figlio di un agronomo africano, porterà il nome del chirurgo che gli ha salvato la vita (il neurochirurgo di Torrette Mauro Dobran), e di Tarcisio Senzacqua a capo delle aziende dove si svolgeva un corso a cui stava partecipando quando ha appreso della malattia. Ieri il professor Dobran della clinica di neurochirurgia di Torrette ha ricevuto un primo messaggio da Bufole Mugisho in cui si annunciava la bellissima notizia: "Sono queste le cose per cui davvero vale la pena lavorare e fare sacrifici, oltre la routine – racconta al Carlino il dottor Dobran – Non nascondo che mi sono commosso nell’apprendere la scelta di dare anche il mio nome al suo quartogenito. È vero, noi gli abbiamo salvato la vita (un delicato intervento alla testa, ndr), ma è molto importante anche ciò che lui ci ha reso in cambio, al tempo dell’intervento e adesso con questa lieta e inattesa notizia. E pensare che sui social ci sono stati commenti di chi criticava il nostro operato nei confronti di quell’uomo, affermando che prima bisognasse salvare gli italiani. Frasi che non hanno bisogno di alcun commento".

Ci sono storie straordinarie e a lieto fine che lasciano il segno e danno un senso alle professioni. La storia è quella di Bufole Mugisho, un ingegnere di origini congolesi (della Repubblica Democratica del Congo) che l’autunno scorso era arrivato in Italia per seguire un progetto sulla trasformazione agroalimentare ideato dall’allora Ambasciatore italiano in Rdc, Luca Attanasio, assassinato nel febbraio del 2021 durante un agguato nella provincia orientale di Goma. Una storia, quella drammatica e a lieto fine al tempo stesso, che il Carlino aveva raccontato in esclusiva al tempo. Bufole Mugisho lo avevamo incontrato nella sua stanza di degenza nel reparto di neurochirurgia il 30 ottobre, pochissimi giorni dopo l’intervento d’urgenza per asportare un tumore al cervello (meningioma). Diventato padre, per la quarta volta, il 40enne ingegnere agronomo congolese ha voluto chiamare l’ultimo nato Mauro Tarcisio, cioè i nomi del professor Mauro Dobran, dirigente della Clinica di Neurochirurgia, che lo ha operato, e quello dell’imprenditore Tarcisio Senzacqua, presso le cui aziende (Sint Tecnologie e Self Globe) stava seguendo nel Maceratese un corso di gestione igienico-sanitaria della filiera della trasformazione agroalimentare.

‘Buf’, com’era affettuosamente chiamato dall’équipe di Torrette, ha inviato le foto della sua famiglia: il neonato Mauro Tarcisio e gli altri bimbi che giocano con una scatola piena di quaderni e colori donata dal personale dell’ospedale. Mugisho era stato operato d’urgenza ad Ancona il 25 ottobre, dopo avere accusato dei forti mal di testa. La massa tumorale era risultata benigna. Senza l’intervento, durato 7 ore ed eseguito da Dobran, dalla dottoressa Valentina Liverotti e dal neuroanestesista Edoardo Barboni, nel giro di pochi mesi sarebbe andato in coma. Ora sta bene.