Dal Covid all'alluvione a Senigallia: "Mi sono sentita in dovere di esserci"

"Da donna mi sono sentita in dovere di esserci", il capitano Francesca Romana Ruberto, dopo quattro anni da Capitano lascia la Compagnia di Senigallia con il grado di Maggiore: assumerà un nuovo incarico a Torre del Greco. "Senigallia è una città ricca di entusiasmo e positività – spiega il Maggiore Ruberto – mi ha colpito la voglia di fare e di esserci soprattutto durante l’alluvione, quando la solidarietà ha preso il sopravvento su tutto". Covid e alluvione, momenti di difficoltà il cui il Maggiore Ruberto ha dovuto riorganizzare l’intera Compagnia: "Ringrazio tutti per essersi messi completamente a disposizione in due momenti così complessi e impegnativi – prosegue il Maggiore – Siamo stati impegnati per tante settimane su vari fronti, abbiamo dato tutto quello che potevamo, aiuto, sostegno, vigilanza alle abiraizoni, ci siamo costantemente confrontati con le autorità e abbiamo cercato di confortare le persone". I reati più diffusi sono le truffe telematiche e le truffe nei confronti di anziani: "Su questo abbiamo lavorato molto per sensibilizzare la popolazione – afferma – preparandola così come per i furti in abitazione, dove ad essere prese di mira sono sempre più spesso le case isolate. Il confronto con il cittadino è importante, fin da subito, per questo abbiamo organizzati numerosi incontri nelle scuole, partendo dagli asili in modo di avvicinare, nei dovuti modi, i bambini fin da subito alla legalità".

Il suo è stato un supporto importante anche per la violenza di genere: "Da donna mi sono sentita in dovere di esserci – conclude – pronta ad ascoltare e a dare tutto il mio supporto. In momenti difficili come quelli la vicinanza di una donna è importante per riprendere fiducia in se stessi e negli altri". Lunedì prenderà servizio il capitano Felice Basilicata.