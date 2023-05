Dal festival del fumetto fino a Run in Pinacoteca

La Mole è e sarà sempre di più il cuore pulsante della vita culturale e dell’identità stessa di Ancona. Ne è convinto l’assessore Paolo Marasca: "La Mole deve produrre stimoli in chi poi sviluppa progetti in altri punti della città". Vedi il festival indipendente ‘Branchie’, "un market con incontri e musica dedicato a fumetti e illustrazione di qualità, un anno 0 in cui credo molto, e per questo ho sostenuto l’idea di farlo al Mercato delle Erbe, spazio che prima della ristrutturazione non è proprio agevole. Ma bisogna aprire confini, far mantenere vive le possibilità dei giovani. La direzione artistica è di Micol Mancini, uno dei nostri talenti più cristallini. L’incontro è avvenuto perché, grazie a un progetto sulle politiche giovanili, tre ragazzi si sono incontrati e dati da fare alla Mole". Marasca parla di iniziativa di "grande vitalità, destinata a crescere. Figuratevi con il mercato messo a nuovo!".

C’è poi ‘Pesce in piazza’, che "riporterà le grandi mangiate popolari nella piazza del Crocifisso, unendo nel progetto imprenditori, associazioni degli Archi, i pescatori del mercato ittico, produttori e tanta gente. Dobbiamo dare identità al pescato di Ancona, al mercato come nei ristoranti e nei bar. Una delle cose straordinarie è che qui si stanno creando legami trasversali eccezionali tra mondo della cultura e quello del mercato ittico, le associazioni di pesca sportiva e degli Archi. Grazie al PNRR ci saranno interventi decisivi: il ponte verso la Stamura; un’area espositiva di 5.000 metri quadri disposta su due piani collegati; un’area per produzioni e residenze; una grande area di aggregazione piena di verde. Molti più servizi per le persone". Tutto questo si aggiunge alla rete che la Mole ha creato negli anni con gli addetti ai lavori: artisti e curatori di eventi (vedi le grandi mostre). Per Marasca "la scommessa sarà iniziare dalla fine del 2023 con una mostra colossale per festeggiare i 30 anni del Museo Omero. I flussi di persone dovranno essere collegati con il centro. La Mole dista 600 metri dalle Muse. La sfida principale è dare vita a questa traiettoria". Ma anche per la Pinacoteca ci sono novità in vista. Come la mostra ‘Play’ dello street artist di fama internazionale Run, anconetano doc, che aprirà sabato 20. E’ un progetto della Galleria Papini, che vedrà Giacomo Bufarini esporre dipinti e qualche serigrafia che "dialogheranno con la Pinacoteca stessa".