Dal festival folk al live dei Groovin’

Fa tappa a Osimo il Festival internazionale del Folklore, che vede come protagonista il gruppo Li Pistacoppi di Macerata. Alle 21.30 in piazza del Comune si potrà ascoltare e il saltarello, definito ‘il principe dei balli popolari marchigiani’. Si muovono tra musica e danza anche i Groovin’ Brothers, che alle 21.30 animeranno Sirolo con un’esibizione itinerante al via da piazza Vittorio Veneto.