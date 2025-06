Dal frigorifero spuntano cinque chili di droga

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Felicia Basilicata, hanno arrestato in flagranza due giovani, entrambi del luogo, trovati in possesso di una ingente quantità di sostanze stupefacenti.

I militari, durante una delle tante operazioni finalizzate al contrasto dei traffici di droga destinata alle aree costiere della provincia, da alcuni giorni tenevano d’occhio un appartamento a Ostra Vetere, dove era stato notato un viavai di giovani ritenuto molto sospetto, effettuando una serie di appostamenti e pedinamenti per verificare queste circostanze.

L’ipotesi investigativa ha trovato conferma allorquando, nel pomeriggio di venerdì scorso, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento ed effettuato una minuziosa perquisizione, a seguito della quale sono stati rinvenuti cinque chili di hashish, 100 grammi di cocaina, e 600 grammi marijuana.

In casa vi erano due 20enni di Senigallia, di cui uno già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Parte della droga rinvenuta era già suddivisa in dosi, pronta per essere spacciata e immessa nell’hinterland senigalliese, mentre la restante parte era suddivisa in panetti.

Inoltre è stato rinvenuto un bilancino di precisione, del danaro contante e numerosi ritagli di cellophane che sono normalmente utilizzati per confezionare le "stecche" e le "palline" da spacciare. Singolare è stato il rinvenimento di oltre quaranta panetti di hashish all’interno di un frigorifero, ben nascosti tra i vari alimenti.

La droga era al ‘riparo’ dal caldo. La cocaina e la marijuana, invece, erano nascoste in uno zaino, verosimilmente per essere consegnate di lì a poco a terze persone.

I due giovani sono stati arrestati e posti ai domiciliari, il giorno successivo sono comparsi davanti al Tribunale di Ancona che ha convalidato l’arresto per entrambi, confermando per uno dei due la misura restrittiva presso il proprio domicilio. Considerata l’ingente quantità di stupefacente rinvenuto, sono stati avviati ulteriori accertamenti per risalire ai canali di approvvigionamento della droga e capire se i due arrestati fossero inseriti in un più ampio giro di spaccio.

"Si precisa che gli arrestati sono da ritenersi persone sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna" fanno sapere i carabinieri.