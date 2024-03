"Dal Giappone come ingegnere"

Kenta Shimizu è ingegnere meccanico e arriva da Nagoya, in Giappone: "Ho studiato in Giappone per diversi anni ingegneria e poi ho scelto Loccioni perché l’ho trovata un’azienda che si trova a un punto molto elevato di tecnologia. Un’azienda che lavora all’ottimizzazione dei sistemi tecnologici in tanti settori. Sono arrivato con un progetto di scambio e mi sono appassionato. Sono stato assunto e ora sviluppo e seguo i clienti in Giappone. Da quando il gruppo Loccioni è a Nagoya ha conquistato come clienti Toyota, Denso, Honda, Hyundai, Mazda".