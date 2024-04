Dal girasole alla produzione di biocarburanti

Dal girasole marchigiano alla produzione di bioenergia e biocarburanti. Una mano all’ambiente e un’opportunità per le aziende, grazie all’accordo tra Coldiretti Marche, Eni e Consorzi agrari. Il contratto di filiera da sottoscrivere prevede una quotazione di 41 euro al quintale più Iva. "Il 20% in più del prezzo di mercato per il girasole altoleico – evidenzia Alberto Frau, direttore Coldiretti Marche –. Per stipulare i contratti basta rivolgersi agli uffici di zona di Coldiretti o direttamente agli operatori Cai". Con oltre 37mila ettari dedicati e circa 835mila quintali raccolti, le Marche sono la prima regione per produzione di girasole. Ancona e Macerata, rispettivamente con 315mila e 196mila quintali, rappresentano oltre il 60% della produzione regionale. Seguono Pesaro (142mila), Fermo (133mila) e Ascoli (47mila). "Alla fine del 2023 – fa notare Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – abbiamo assistito a un crollo del 73% del prezzo". Il tutto rientra nella strategia di Eni, che sta varando la divisione Agro-Energie di sementi non destinati alla alimentazione e necessari alla produzione di biocarburanti. I contratti di filiera sono lo strumento scelto da Coldiretti per dare agli agricoltori la giusta remunerazione e difendere la categoria dalle oscillazioni di prezzi spesso dovute a speculazioni.