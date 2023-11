Dal giro di coca all’usura. Infermiere nella trappola dei ricatti di rom e albanesi

Una maxi indagine per stroncare un giro di droga concentrato soprattutto nel quartiere del Piano ha fatto scoprire non solo i fornitori di cocaina ad una famiglia di origine rom ben radicata a Falconara ma anche prestiti a persone in difficoltà con interessi che superavano il 500 per cento. Nella trappola dei ricatti è finito addirittura un infermiere che aveva dato a garanzia del pagamento anche l’auto del fratello. Tutto questo mentre da Villanova sarebbe partita la rete dello spaccio di cocaina, arrivata fino ad Ancona. Con la tripla accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, usura ed estorsione, in cinque sono finiti a processo davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. Sono tre rom di 64, 42 e 35 anni, imparentati tra loro, residenti tra Ancona e Falconara, e una coppia di albanesi, un uomo e una donna, di 54 e 46 anni, residenti nel maceratese. I primi tre si sarebbero dati da fare fare pressione su un prestito concesso ad un infermiere. Il rom più grande avrebbe anche spacciato cocaina. La coppia albanese è accusata solo di spaccio. La polizia inizialmente indagava solo per la droga ma intercettando il capo rom ha scoperto l’usura e l’estorsione. I fatti riguardano un periodo compreso tra il 2018 e il 2019, quando ci sono stati anche degli arresti da parte della polizia, proprio a Villanova di Falconara: venne trovata droga in un pallone di spugna, nel giardino del rom 64enne. Ieri mattina si è aperta l’istruttoria del procedimento penale a carico dei 5, dove i rom sono difesi dall’avvocato Alessia Bartolini e gli albanesi dall’avvocato Emanuele Senesi. In aula sono stati sentiti i primi testimoni dell’accusa, un poliziotto della squadra mobile che aveva partecipato all’indagine e la vittima di usura. L’agente ha ripercorso le tappe dell’indagine facendo emergere che intercettando il rom più anziano, su cui c’erano sospetti che trafficasse cocaina, si sono imbattuti nella telefonata in cui chiedeva all’infermiere di pagare un debito. La vittima è stata così convocata in questura per capire di che debito si trattava ed è emersa l’usura e l’estorsione per riavere il prestito da parte di tutti e tre i rom. A fronte di 1.500 euro il terzetto chiedeva 2200 euro dopo solo un mese, con un tasso del 560%. La vettura che aveva dato in pegno era stata poi sequestrata dalla polizia al rom che, al momento della restituzione, si sarebbe fatto trovare sotto la questura per accompagnare l’infermiere a riprenderla al deposito per farsela ridare. Il rom più anziano inoltre avrebbe spacciato in più occasioni, una trentina di dosi di cocaina, a tre clienti. La coppia albanese lo aveva rifornito di quasi 50 grammi. Prossima udienza il 9 maggio 2024.