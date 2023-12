Dal Guasco al porto, via alle visite guidate a tema natalizio

È tempo di visite guidate a tema natalizio ad Ancona. Da questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, i cittadini che lo desiderano potranno prenotarsi per partecipare ai vari appuntamenti in programma, che riguardano in particolare i rioni storici del capoluogo marchigiano. Le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 15.30. La prima, sabato 16, avrà come protagonista il rione Guasco. L’itinerario prenderà il via da piazza Dante, davanti al Palazzo degli Anziani. Sabato 23 sarà la volta del rione porto. In questo caso il punto di partenza sarà piazza della Repubblica, davanti al Teatro delle Muse. Il terzo appuntamento, sabato 30, permetterà di andare alla scoperta del rione San Pietro, partendo da piazza del Plebiscito, davanti alla chiesa di San Domenico. Sabato 6 gennaio toccherà al rione di Capodimonte, con partenza dalla piazzetta delle scuole Faiani in via Oberdan. C’è poi la possibilità di visitare l’Ancona ebraica, la domenica alle ore 10. Due i programmi previsti, entrambi con partenza dall’Edicola IAT in piazza Roma, organizzati in collaborazione con la Comunità ebraica. Domenica prossima e domenica 21 gennaio si potranno visitare le sinagoghe e il rione di Capodimonte; domenica 14 gennaio il Campo degli ebrei e il Campo della Mostra. Prenotazioni al numero 339.2922855 (da martedì a domenica, ore 10-13 e 15-18), indicando nominativo, telefono, indirizzo email e numero di partecipanti (massimo quattro per prenotazione).