Dal Lazio a Fabriano per un’Ape. Ma era soltanto una truffa

Voleva acquistare un’Ape car e dal Lazio ha trovato l’affare che faceva al caso suo in un sito online. Così ha contattato il proprietario che gli ha comunicato che il mezzo era disponibile a Fabriano. Non sapeva di certo che si trattava di una truffa. Un 45enne è stato truffato. Dalla denuncia si sono messe in moto le indagini. I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato per truffa in concorso due uomini, un ventenne e un quarantenne, entrambi residenti in Calabria, già noti alle forze dell’ordine. Il laziale insomma voleva acquistare l’Ape e dopo una veloce trattativa ha versato 100 euro di caparra su una prepagata mentre la differenza l’avrebbe pagata al momento del ritiro del mezzo a Fabriano. Una volta arrivato, l’amara constatazione. Il proprietario era irraggiungibile e al 45enne non è restato che recarsi dai Carabinieri di Fabriano per sporgere denuncia. I militari, dopo indagini informatiche, sono risaliti ai due truffatori che sono stati identificati e denunciati. Il 45enne, amareggiato è tornato a casa senza il mezzo per cui aveva versato la caparra. Sono gli stessi carabinieri a mettere in guardia tutti coloro che sono solito fare acquisti online dalle possibili truffe anche attraverso incontri organizzati sul territorio.