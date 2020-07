Il mondo dello sport soprattutto, ma anche quello cinematografico con il due volte premio Oscar Dustin Hoffman. Il ruolo di testimonial delle Marche che oggi è del grande ciclista Vincenzo Nibali è stato negli anni scorsi di grandi uomini e donne di sport, soprattutto marchigiani, che hanno portato per anni in giro per il mondo il nome della...

Il mondo dello sport soprattutto, ma anche quello cinematografico con il due volte premio Oscar Dustin Hoffman. Il ruolo di testimonial delle Marche che oggi è del grande ciclista Vincenzo Nibali è stato negli anni scorsi di grandi uomini e donne di sport, soprattutto marchigiani, che hanno portato per anni in giro per il mondo il nome della Regione al plurale. Dalla pluricampionessa olimpica di fioretto, la jesina Valentina Vezzali e del suo concittadino e oggi commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini. E, per restare sempre allo sport e ai marchigiani eccellenti, a portare nel mondo il nome della Regione è stato anche il centauro di Tavullia Valentino Rossi. Per tornare al cinema per Hoffman, ai tempi del presidente Gian Mario Spacca, il legame con le Marche arrivava invece dallo splendido film (Alfredo Alfredo) girato ad Ascoli Piceno tanti anni fa. Dustin Hoffman con lo slogan rimasto impresso nelle menti di tanti "Marche, le scoprirai all’infinito" era stato accolto all’inizio con una pioggia di polemiche: non è mancato chi ha sostenuto anche che il grande attore avesse svilito il poeta recanatese Leopardi con la sua pronuncia grottesca da americano dal palco di uno degli storici teatri marchigiani. Non a caso dopo di lui venne scelto un attore marchigiano, Neri Marcorè originario di Porto Sant’Elpidio.

In ultimo la Regione Marche ha scelto Vincenzo Nibali, campione di ciclismo che ha vinto due Giri D’Italia, un Tour de France, la Vuelta di Spagna, la Milano-Sanremo e due Campionati Italiani, ma anche molto vicino al filottranese Michele Scarponi, come testimonial per due anni, fino alla prossima estate. In particolare la mission attuale è di puntare sulla promozione del turismo outdoor e bike.