Dal Loggiato all’ex Foro Boario, cantieri nei tempi

E’ partita per un altro tour dei cantieri la sindaca Michela Glorio assieme all’assessore alle manutenzioni Jacopo Angeletti e ai tecnici. In primis i lavori di pulizia dei reperti sotto il loggiato comunale e l’applicazione dell’erbicida sulla vegetazione sono stati completati. "Sono stati sostituiti i vetri rotti. Per San Giuseppe il cantiere verrà rimosso per garantire l’apertura del loggiato durante le festività. Poi a fine settembre riprenderanno i lavori per installare il sistema di aerazione che garantirà un microclima più favorevole, che dovrà impedire il proliferare della vegetazione sotto le vetrate. Per inizio novembre dovrebbe tutto essere completato", spiega la prima cittadina.

All’ex Foro Boario è partito da mesi il recupero finanziato da fondi Pnrr. Sono state rifatte le volte e le riprese murarie delle logge, poi impermeabilizzato il pavimento della balconata su Largo Trieste, quindi verranno rifatti i pavimenti e montate le vetrate. "E’ un lavoro molto importante con il cantiere che sta rispettando il cronoprogramma. Diventerà centro di aggregazione, ludico e culturale, grazie alla chiusura garantita dalle future vetrate applicate alle logge".

E poi l’attenzione è sul Comparto 28, gli edifici in piazzetta Bruno da Osimo, nel cuore di San Marco, che ospitano alloggi popolari. "La piazza è ad uso pubblico e con i fondi europei legati al Pinqua, abbiamo rinnovato tutte le facciate degli immobili, lei vie di accesso, la pavimentazione della piazzetta e l’arredo urbano. I lavori stanno terminando, mancano alcuni dettagli quindi anche questi, come il Foro Boario, rispetteranno il termine di fine marzo 2026 imposto dal Pnrr".

Per quanto riguarda via Orti Traiani, i lavori ai sottoservizi sono commissionati dal Comune, poi Astea dovrà intervenire sulla linea del gas per interrarli prima dei lavori al selciato. E’ un intervento tanto atteso dai residenti con danni che erano stati aggravati dal maltempo del settembre scorso con il crollo di un ipogeo.

"Per quanto riguarda il futuro della ex chiesa di San Filippo, in settimana è in programma un incontro con la Soprintendenza per perfezionare l’impalcatura interna, mentre è già montata nei giorni scorsi quella esterna. A quel punto via ai lavori che consentiranno di svolgere intervento di messa in sicurezza dello stabile e anche una parte del restauro interno. Il cantiere è finanziato da fondi europei con Accordo di programma sottoscritto assieme al Fondo Edifici di culto proprietario dell’immobile. Il Comune ha seguito la progettazione e ora la direzione lavori. San Filippo diventerà un prezioso polo espositivo e culturale affacciato sui giardini di piazza Nuova".

Sono in via di ultimazione i lavori al nuovo campo da calciotto di Passatempo.

Silvia Santini