Dal monte Conero al mare: "Sì alla funivia a Portonovo"

Una funivia per arrivare alla baia, una Zona di accessibilità controllata (Zac) e una strada pedonale: così la giunta comunale di centrodestra di Ancona vuole trasformare Portonovo. L’obiettivo è limitare l’accesso dei veicoli nella suggestiva baia all’ombra del Monte Conero, favorendo il turismo di qualità. Al tempo stesso l’esecutivo guidato da Daniele Silvetti sta ragionando sull’opportunità di arretrare o quanto meno modificare l’assetto degli stabilimenti balneari: l’arretramento o l’innalzamento dei manufatti per evitare periodici ripascimenti delle spiagge a causa dell’azione erosiva del mare. Il tutto in mezzo al guado delle disposizioni previste dalla Bolkestein in materia di concessioni demaniali sulle spiagge, non ancora recepite dall’Italia.

Ma andiamo con ordine. Ieri, durante una seduta della Commissione consiliare di Ancona l’assessore con delega alla mobilità sostenibile, nonché vicesindaco, Giovanni Zinni, ha confermato l’intenzione di portare avanti il progetto per realizzare un impianto ascensionale da monte a mare: "Stiamo studiando l’opportunità di inserire un impianto di risalita, funivia, cabinovia o sistema di ascensione, ma questo discorso richiederà più tempo – ha confermato Zinni –. Altra cosa è la Zac. Il nostro obiettivo è liberare per quanto possibile Portonovo dal caos del traffico e della sosta. Per la prossima estate, subito da giugno, potenzieremo il sistema dei parcheggi e implementeremo in maniera capillare le navette da monte alla piazzetta. Prevista pure la realizzazione della strada pedonale sempre lungo lo stesso percorso (fa parte della variante triennale delle opere pubbliche 2023-25, ndr)".

La minoranza ha storto il naso sulle misure previste su Portonovo, dall’impatto paesaggistico non indifferente di un’eventuale funivia (comunque inserita nel piano anche dalla vecchia amministrazione di centrosinistra) al rischio di ‘classismo’ legato alla Zac: "A Portonovo potrà accedere solo chi ha prenotato un ombrellone? Chi invece utilizza la spiaggia libera? Nel caso fosse confermata questa modalità si tratterebbe di una posizione sbagliata e profondamente ingiusta" hanno detto i consiglieri della minoranza di centrosinistra. Infine il tema dell’arretramento degli stabilimenti: "Gli operatori commerciali hanno già manifestato il loro gradimento all’idea, addirittura alcuni di loro hanno già un progetto pronto. Per loro si tratta di un investimento rilevante – spiega Silvetti – e per questo in cambio chiedono una concessione del suolo di lungo periodo, fino a 30 anni".