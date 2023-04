Dal muro ridipinto alla balaustra: perchè questi silenzi?

Sono rimasto molto colpito dalla foto che avete pubblicato l’altro giorno sul Carlino riguardo alla balaustra di via XXIX Settembre. Il contrasto tra il vecchio e il nuovo è veramente un pugno in un occhio. Io a questo punto mi chiedo soltanto una cosa: ma c’è una Soprintendenza ad Ancona? Se non sbaglio era già venuto fuori un caso altrettanto discutibile per quanto riguarda un muro della Cittadella ridipinto da alcuni ragazzi in maniera maldestra. Anche lì nessuna forma di controllo. Dico solo questo: non è un caccia al colpevole, ma qualcuno che si interessa del bene pubblico, dal punto di vista architettonico e storico, ma anche per quanto concerne la sicurezza, avrà pure qualcosa da dire riguarda simili oscenità?

Annalisa, Ancona