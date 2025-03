Dal musical di "Alice" a "Fra’ San Francesco" superstar del medioevo

Doppio appuntamento al Teatro delle Muse di Ancona tra oggi e domani. Questo pomeriggio (ore 17) la Compagnia delle Formiche porta in scena "Alice nel paese delle meraviglie - Il Musical". Un cast di eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo l’incredibile mondo del personaggio creato da Lewis Carroll sa regalare. Domani sera (ore 21) si potrà vedere "Fra’ San Francesco la superstar del medioevo", di e con Giovanni Scifoni (nella foto), con le musiche originali di Luciano Di Giandomenico. Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi suoi, di Maurizio Picchio` e di Stefano Carloncelli, si interroga "sull’enorme potere persuasivo che genera su in noi contemporanei la figura pop di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo portera` alla morte", scrive Scifoni. L’attore e autore cita la predica ai porci e la composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia. "Francesco canta la bellezza di frate sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare. Il vero problema con cui mi sono dovuto scontrare preparando questo spettacolo è che Francesco era un attore molto più bravo di me".