Dal Palascherma al tetto del mondo

Tommaso Marini è nato ad Ancona nel 2000 e ha cominciato a tirare di fioretto al PalaScherma di via Monte Pelago, prima di passare al Club Scherma Jesi e alle Fiamme Oro. Per lui il 2002 è stato un anno di consacrazione nell’Olimpo mondiale, coinciso con due argenti individuali conquistati agli Europei di Adalia, in Turchia, e poi ai Mondiali del Cairo, in Egitto, alla sua prima partecipazione iridata, sconfitto in finale dal francese Lefort per 15-14. Ma ha conquistato anche due ori a squadre nelle stesse circostanze e, dulcis in fundo, un oro dal sapore molto particolare in Coppa del Mondo a Tokyo proprio nello scorso dicembre.