"Dal Pd solo bugie, la Regione sta investendo sull’ospedale"

"Investimenti tecnologici, potenziamento del personale e dei servizi sanitari, riqualificazione dell’area materno-infantile, attesa da anni, realizzazione della palazzina emergenze sanitarie all’ospedale Profili e rispetto del cronoprogramma delle opere PNRR". Sono i punti cardine dell’impegno politico messo in atto dalla Regione a favore della sanità fabrianese come confermato direttamente dall’assessore alla sanità e vicepresidente Filippo Saltamartini nel corso della conferenza stampa tenuta dalla Lega Fabriano ieri mattina. Presenti i segretari della Lega regionale on. Giorgia Latini e provinciale Elena Campagnolo, il commissario della Lega Fabriano e consigliera regionale Simona Lupini, l’assessore regionale e consigliere comunale Chiara Biondi. "L’ospedale di Fabriano rappresenta una priorità nella nostra agenda politica – mette subito in chiaro Saltamartini - Stiamo investendo ingenti risorse nel nosocomio fabrianese e sulla sanità di quell’area, su più fronti: potenziando il personale (medici e infermieri), acquisendo importantissime dotazioni tecnologiche, introducendo la telemedicina e realizzando nei tempi previsti le opere PNRR".

"A dispetto dell’evidenza operativa e del carteggio ufficiale intercorso con il Commissario alla ricostruzione, il PD sta portando avanti una campagna allarmistica basata su una bugia – aggiunge l’on. Latini – Il nuovo complesso non solo sarà finanziato senza ridimensionamenti, ma sarà potenziato secondo i più moderni criteri strutturali. Strumentale anche l’accusa di sgarbo istituzionale per il mancato invito alla sindaca Ghergo alla conferenza stampa della Lega fatta passare come un incontro istituzionale".