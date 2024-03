Dal piccolo laboratorio ai vertici internazionali

Enrico Loccioni condivide con i figli Maria Cristina e Claudio l’avventura imprenditoriale iniziata nel 1968 con una piccola attività di impiantistica elettrica. Loccioni aveva sviluppato sistemi di controllo qualità degli elettrodomestici per la Merloni. Oggi, la tecnologia è applicata soprattutto al settore automobilistico. Loccioni, infatti, testa in ogni condizione di esercizio e controlla gli elementi necessari per realizzare le auto elettriche. Loccioni oggi è un gruppo leader a livello mondiale nel settore hi tech che, come una sartoria tecnologica, sviluppa sistemi su misura per grandi clienti industriali.