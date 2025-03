Dal podcast al teatro, Tanfani porta sul palco la Bibbia con ironia

Un libro ‘fantasy’ pieno di "storie incredibili e appassionanti, battaglie, amori, famiglie, tradimenti e magie". Pensate a ‘Harry Potter’, o al ‘Signore degli Anelli’? No, è la Bibbia. Un libro comunque non facile da proporre a un pubblico ‘generalista’, figuriamoci sul web. Eppure c’è chi ha raccolto la sfida. E’ Laura Tanfani, il cui podcast ‘Ciao! Leggo la Bibbia’ ha avuto un tale successo da essere diventato uno spettacolo, che va in scena stasera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona.

Diventata celebre sui social con ‘Vita da commessa’, Tanfani ha concesso il bis passando dal profano al sacro.

"Come molti, neanche io avevo mai letto la Bibbia – ricorda l’autrice -. Facendolo ho scoperto un bellissimo libro, interessante, ricco anche di momenti ‘comici’. In effetti io racconto gli episodi biblici in chiave comica, sottolineando gli aspetti più umani dei protagonisti. Ogni giorno propongo una ‘pillola’ di cinque minuti, un passo della Bibbia, come fosse un romanzo. Essendo una persona molto ironica e autoironica l’approccio rispecchia questo modo di essere, ma non manco mai di rispetto a quello che racconto. Non voglio rischiare di esagerare".

In effetti l’elemento umoristico della Bibbia, l’importanza che vi ha il riso, è stato spesso sottolineato da un ‘esperto’ come Moni Ovadia. Vedi il caso del centenario Abramo e della moglie Sara, novantenne sterile, ai quali Dio promette una discendenza. Abramo scoppia a ridere, e anche Sara è divertita dalla ‘notizia’. Tanfani conferma, anche perché Abramo è uno dei protagonisti principali dello spettacolo. "Il mio preferito però è Mosè, per la sua umanità. Lui, balbuziente, che Dio manda in Egitto per liberare il suo popolo. Lui si chiede: perché io? Poi accetta. Guida per quarant’anni gli ebrei nel deserto. E alla fine muore senza poter vedere la Terra Promessa".

Raimondo Montesi