Dal porto ai fondi del Pnrr "Ecco ciò che è stato fatto"

Dall’apertura del porto alla città fino ai 58 milioni di euro raggranellati per i progetti del Pnrr. Cronistoria di dieci anni della giunta Mancinelli, a due mesi dalle elezioni comunali. La sindaca Valeria Mancinelli si avvia a chiudere questa esperienza e ieri ha tracciato un bilancio di fine mandato. In primis, la necessità di mettere mano a una riqualificazione generale: oltre 60 edifici scolastici, oltre 50 impianti sportivi, tra i quali il Dorico e il Del Conero, i 2 teatri, i 12 cimiteri e i 4 mercati coperti, le piazze e gli oltre 500 chilometri di strade urbane, i grandi parchi cittadini. Le due legislature si sono differenziate sotto questo profilo, con un secondo mandato in cui la priorità è stata reperire fondi concorrendo a tutti i bandi possibili, statali ed europei, per progetti di rilievo: dal Bando aree degradate al Bando euroeo ITI-Waterfront, al Bando Periferie, ai bandi Ministeriali su trasporto pubblico ed edilizia scolastica, e, da ultimo, al Pnrr. Queste risorse hanno consentito interventi in larga parte iniziati o in dirittura d’arrivo: dalla riqualificazione del quartiere Archi e Borgo Pio all’autostazione dell’ex Verrocchio e all’ex Dreher; e poi la nuova illuminazione fronte mare, la passeggiata di via XXIX Settembre, i progetti su Sacello medievale e porto Traianeo, ai tantissimi interventi sugli edifici scolastici, è stato detto in conferenza stampa. Nell’ultimo anno poi sono partiti i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati finanziati la riqualificazione del Mercato delle Erbe, il completamento della Mole, la riqualificazione della Biblioteca Benincasa e del Palaveneto, il completamento della Pinacoteca. Come dimenticare poi interventi come il Passetto, piazza Cavour, la piscina di Ponterosso, i mercati compreso l’ultimo disegno: il mercato di Piazza D’Armi.

Nella stesura dei risultati ottenuti dalla sua amministrazione, Valeria Mancinelli ha trattato prettamente temi legati a lavori pubblici, cemento, contenitori. Proprio quest’ultimi, da lei sempre definiti ‘catafalchi’. I tanti ‘ex’ della città, Metro, Umberto I, risolti in passato grazie a varianti urbanistiche promosse dall’amministrazione, lo stesso vale per l’ex Stracca, acquistato dai privati e l’ex Ipsia venduto all’Inail. E che dire del palazzo della Provincia oggi della Univpm che sta avviando l’intervento di riqualificazione. Unica deroga ai lavori fatti la sindaca l’ha voluta lasciare agli eventi, a partire dal BiancoNatale, cresciuto di edizione in edizione, Covid a parte, Tipicità in Blu, la Festa del Mare e poi le iniziative al Piano.

Nota per il suo modo di parlare schietto, ha esortato il suo successore "ad evitare come la peste la demagogia, a darsi obiettivi ambiziosi ma possibili, a non raccontare balle, a non fare in campagna elettorale promesse che poi non si possono mantenere. Come dice Giorgia – ha scherzato – ‘la coperta è corta’, su questo concordo"

p.cu.