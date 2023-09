Dal primo ottobre 19 destinazioni

Dal primo ottobre saranno 19 le destinazioni raggiungibili dall’Ancona International Airport, che oggi può vantare un ampio carnet di collegamenti. Ad iniziare dai nuovi operati da Aeroitalia, come Milano, Napoli e Roma in continuità territoriale, nonché Barcellona, Bucarest e Vienna (in attesa di Amsterdam entro l’anno). Ryanair copre Bruxelles, Cracovia, Dusseldorf, Londra Stansted e Catania. Volotea, invece, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e Parigi; Easyjet garantisce Londra Gatwick, Wizz Air e Albawings il diretto per Tirana. A Monaco si arriva con Lufthansa.