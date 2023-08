"Dal Sahara alla Nasa" Il monologo di Mercadini

"Noi siamo il suolo, noi siamo la Terra", ovvero un "monologo per una cittadinanza planetaria su temi ecologici". E’ davvero di strettissima attualità il recital che Roberto Mercadini terrà alle 21.15 al Teatro del Conero di Sirolo.

Lo spettacolo, se così si può definire, è un racconto dal taglio giornalistico scientifico, ma molto paradossale - quindi anche umoristico - sugli ecosistemi internazionali. Mercadini, il più singolare autoreattore della nuova generazione di affabulatori che hanno avuto come maestro ideale Dario Fo, pone domande, dà informazioni e offre riflessioni destinate a far pensare il pubblico. "Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli Stati Uniti paragonabile al fatturato della Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? Cosa hanno in comune gli astronauti della Nasa e gli antichi asceti indù?".

Interrogativi decisamente ‘stuzzicanti’, incastonati tra paradossi, personaggi stralunati, storie comiche e spiazzanti.

Il risultato è un monologo in apparenza visionario e un po’ assurdo, ma basato su dati rigorosamente scientifici. Un modo per riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparentemente lontani interagiscano fra loro.

Le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente, si può dire, e capire, ridendo.

Roberto Mercadini, cesenate classe 1978, ha scritto e interpretato più di venti monologhi, che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. E’ inoltre cofondatore dell’associazione culturale Mikrà, che si occupa di organizzare e produrre spettacoli teatrali, letture di poesia, corsi, workshop e conferenze, con lo scopo prefissato di valorizzare l’oralità nelle sue varie forme.

Mercadini si dedica inoltre da tempo allo studio dell’ebraico biblico e collabora, fra gli altri, con il Museo ebraico di Bologna.

Parallelamente all’attività teatrale, dal 2009 cura un canale sulla piattaforma YouTube dove riprende l’attività narrativa e poetica.

Per favorire la promozione dei prodotti del territorio di Opera Onlus, di Ancona, che organizza l’evento, ha chiesto a Marche Cibus di proporre una degustazione prima del recital (a partire dalle 20), per coloro che avranno acquistato i biglietti online su vivaticket.it, o stasera, sempre dalle 20, nella sede del Parco naturale del Conero, in via Peschiera 30 a Sirolo.