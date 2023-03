Dal santuario al parco giochi, Campocavallo tutta da scoprire

Campocavallo: siamo in una delle più belle frazioni di Osimo, un luogo splendido, immerso nel verde e nelle campagne, certamente conosciuto soprattutto per il suo santuario della Beata Vergine Addolorata. Al centro della piccola frazione però troviamo anche un luogo di attività di divertimento per grandi e piccini: si tratta del Parco giochi di Campocavallo. L’edificazione del santuario fu subito affidata da Don Sorbellini all’architetto osimano Costantino Costantini (1854-1937) nel 1892. La prima pietra venne posata il 10 dicembre del 1892. I lavori della chiesa vera e propria si svolsero con rapidità e si conclusero nel 1905. Il 21 settembre 1905 il Santuario venne consacrato e tre giorni dopo dedicato alla Madonna. Nel 1913 la costruzione del campanile venne conclusa e fu popolato di campane. Dal 2001 il santuario è custodito dai Frati Francescani dell’Immacolata. Dal 2005 al 2007 sono stati eseguiti imponenti lavori di ristrutturazione ed oggi il santuario domina il centro della trafficata frazione, affiancato dal pregevole campanile. All’interno il santuario è posto in tre navate, divise da dieci pilastri e sei colonne. La pianta è a croce latina. Il parco di Campocavallo è un’area molto vasta dove possiamo trovare altalene, scivoli, corde per arrampicata, pista di pattinaggio che è anche campo da pallacanestro, prati dove poter giocare, fare pic-nic, tavoli e panchine per stare seduti comodamente, campo da beach-volley, campo di calcetto con tribune e, per finire, una grande sala per riunioni e feste. Molti ragazzi di Campocavallo e non solo ci vanno sin da piccoli con la bici, con i pattini o anche semplicemente a piedi, accompagnati o meno dai genitori. Lì si possono conoscere nuovi amici, infatti è un grande luogo di divertimento ed aggregazione. Ma il bello di questo parco arriva in estate, quando si organizzano tante feste e sagre con concerti di band del posto e si registra il pienone di gente che viene da tutti i paesi limitrofi. Per i ragazzini della frazione, ma di Osimo in generale, rimarrà sempre il luogo di divertimento in cui tornare tutte le estati, per partecipare a tutti gli eventi che vengono organizzati… Dunque, se qualcuno non conoscesse ancora questo fantastico luogo di aggregazione, può approfittare per farlo dopo aver letto questo articolo. Vi aspettiamo.

Denise 2C