Dal taschino spunta hashish 17enne nei guai

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona per contrastare la criminalità diffusa, una volante del locale Commissariato, durante un normale giro di perlustrazione, in piazza Saffi, ha proceduto al controllo di tre persone che, alla vista degli operatori, hanno cercato di evitare il controllo. Un atteggiamento che ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno proceduto al controllo documenti dei tre giovani. Durante gli accertamenti, agli occhi dei poliziotti non è sfuggito il contenuto che s’intravedeva dalla tasca di un 17enne marocchino: si tratta di una confezione di tabacco che e a specifica richiesta degli agenti, il minore ha dichiarato di non detenere nulla d’illegale, fornendo anche risposte evasive. Lo stesso, su espressa richiesta degli operanti, ha consegnato il pacchetto di tabacco dove all’interno ì erano occultati due involucri in cellophane trasparente contenenti 14 grammi di hashish. Il giovane è indagato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e affidato al padre, mentre la droga è stata sequestrata. Una vera e propria task force quella messa in atto dai carabinieri per arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Nel mirino sono finiti le zone abitualmente frequentate dai ragazzi, ma anche quelle in prossimità dei locali della Movida dove nel fine settimana si concentrano gruppi di giovani e giovanissimi provenienti anche dall’hinterland. Attenzionate anche le aree abitualmente frequentati da studenti e le fermate dei mezzi pubblici in prossimità del Campus.