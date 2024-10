Dal tennis alla canoa polo. Pietralacroce ed emozioni

Tennis e canoa polo premiati ieri mattina in Comune con le loro stelle che accendono i riflettori sullo sport cittadino. E’ il caso di Roberto Angelini e Andrea Bolognesi, eccellenze del Tennis Club Ancona di Pietralacroce che hanno vinto il campionato italiano over 60 di doppio maschile, e della squadra di canoa polo della Lega Navale Italiana sezione di Ancona, che lo scorso luglio è tornata a vincere in serie A1, squadra composta dal coach, Luigi Lombardi, dal capitano Mattia Cantarini, dagli esterni Simone Amicucci, Ermes Bracci e Gaia Lombardi, dai centrali Vasco Zannini, Antonio Tomassini e Lorenzo Seneca, dal portiere Davide Amicucci e dal jolly Flavio Lobianco. Le due delegazioni della Lega Navale Italiana e del Tennis Club Ancona sono state ricevute ieri in Comune dal vicesindaco Giovanni Zinni e dall’assessore Daniele Berardinelli e premiate con pergamena e bandiera del comune. Presente come ex giocatore e sostenitore della squadra anche Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di FdI. "Lo stato di salute dello sport anconetano è alto e vivo in tutte le discipline – sono le parole di Giovanni Zinni –. Il Tennis Club di Ancona ci sta regalando emozioni, la situazione florida e viva, Pietralacroce è il presidio su cui costruire il futuro per tornare a ospitare eventi di rilevanza nazionale, per avere in futuro una gara Atp in questa città. E ringraziamo la Lega Navale sezione di Ancona per questi prestigiosi risultati con la canoa polo tornata vincente in A1". "E’ ormai evidente che lo sport ha un ruolo all’interno della costituzione del tessuto sociale sano della nostra città – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli –. Sono felice per questo importante traguardo, che può contribuire per riportare ad Ancona un evento tennistico di alto livello, il circolo se lo merita senza dubbio per tante ragioni. Per la canoa polo, che ho scoperto grazie a Stefano Benvenuti Gostoli, anni fa, un altro risultato importante per uno sport emergente, bandiera dell’anconetanità e del suo legame con il mare". "Questi riconoscimenti sono linfa vitale per un progetto molto impegnativo come il nostro – ha aggiunto il presidente del Tennis Club Ancona, Paolo Mazzarini –, visto che da cinque anni abbiamo ripreso il circolo e stiamo lavorando per riportarlo ai fasti che merita". Quindi la soddisfazione di Claudio Ciarmatori, presidente sezione Ancona della Lega Navale Italiana: "In passato ottenevamo soddisfazioni anche in altri settori, siamo grati alla canoa polo che oltre a giocare in A1, mantiene alta da sempre la nostra bandiera".

Giuseppe Poli