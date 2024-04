Dal tunnel della droga alla laurea. Veronica festeggia con i carabinieri: "Mi sono salvata grazie a loro"

Uno dei suoi giorni più belli l’ha voluto condividere con chi, probabilmente, le ha salvato la vita. Veronica Peyrone, 27 anni, è riuscita a riscattarsi dopo essere uscita con le sue forze dal tunnel della droga. E ha coronato il suo sogno laureandosi in Scienze dell’Educazione all’Università di Urbino. Al momento della consegna del titolo accademico, la ragazza ha voluto che accanto a lei ci fossero i suoi salvatori, i carabinieri della stazione di Brecce Bianche di Ancona.

Qualcosa più di semplici militari per Veronica: confessori, persone fidate, pronte a tenderle la mano, disposte ad aiutarla a capire gli errori fatti. Una storia di riscatto e di gioia quella di Veronica, che passa attraverso le parole di orgoglio di mamma Elena: "Il suo è stato un percorso turbolento – dice – ed ora è rinata". Ad Urbino si sono poi materializzati l’appuntato Claudio Leuzzi, il luogotenente Giuseppe Caiazzo, il carabiniere Eleonora Grammatica e il maresciallo maggiore Rino Raffaele Nutricati, quelli più strettamente coinvolti nel recupero della giovane. Nella lunga lettera d’invito mandata ai carabinieri Governa ha scritto parole che hanno riempito di soddisfazione la stazione di quartiere. "Voi avete partecipato attivamente alla costruzione di questa rinascita - ha scritto in mail la mamma di Veronica - eravate lì proprio nei momenti più drammatici". Veronica aveva 19 anni quando è caduta in un lungo tunnel, spiazzando la mamma che fino a prima l’aveva vista brava a scuola e nello sport, una figlia perfetta. "Ha iniziato a cambiare d’umore rispondeva male, la sera non tornava a casa. Pensavo fosse l’adolescenza. Ho iniziato a bussare alle porte di medici e professionisti, ma non mi sono trovata sempre davanti le persone giuste". Per la giovane sono iniziati i primi problemi ed è stata tenuta sotto controllo dai carabinieri con cui la mamma ha iniziato a trovare i primi aiuti per la figlia e le strade giuste dove indirizzarla. "Persone stupende – continua la donna – sempre attente a quello che succedeva. Mi hanno aiutata a capire dove rivolgermi, un passo importante perché spesso quando ti accadono certe cose fai fatica a imboccare la strada giusta, ma non bisogna fermarsi e nemmeno vergognarsi di chiedere". Poco a poco la mamma ha capito che la figlia era caduta nella droga perché trovava delle tracce in casa. "Sono diventata un segugio anche se lei negava. Poi mi sono rivolta ai servizi indicati e la svolta è arrivata quando mia figlia, in una comunità, ha trovato persone che credevano in lei e che le hanno dato fiducia. E’ stata brava dire basta".

Andrea Massaro