Dal Viale al Passetto. Orrore in piazza Diaz: nella fontana c’è di tutto. Tra degrado e senso civico

Viale della Vittoria è uno dei simboli di Ancona, un chilometro di strada alberata che attraversa quella che era chiamata la "piana degli orti" e che un secolo fa si trasformò nell’attuale tracciato, il completamento del percorso da mare a mare. Eppure, pur costituendo uno dei luoghi più accoglienti di Ancona, anch’esso mostra i segni dell’incuria dei cittadini. Se da un lato, infatti, dell’annosa problematica dei parcheggi sono responsabili le amministrazioni comunali che si sono succedute, dall’altra l’immondizia fuori dai cestini, sparsa un po’ ovunque, è responsabilità dei frequentatori di quella passeggiata. In mezzo alle aiuole che godono di una manutenzione pressoché perfetta, infatti, si trovano distese di mozziconi di sigarette, addirittura accendini. Sopra la pacciamatura che copre alcune delle aiuole trionfano numerosi escrementi di cani che i padroni non hanno provveduto a raccogliere, e non solo lì.

Il massimo dell’incuria si presenta a piazza Diaz: passino le solite scritte, sgorbi e graffiti di cui sono ricoperti i giochi per bambini, passi pure qualche porzione delle sedute di legno che circondano la fontana che ormai è piuttosto vecchia e rovinata. All’interno della fontana stessa c’è di tutto: sacchetti di fazzoletti da naso, carta di ogni genere, una lattina, un accendino, la busta di uno snack, e poi vari pezzi di plastica, scontrini, c’è anche il ramo di un albero. Nessuno che la ripulisca, nessuno che pensi di utilizzare i cestini che ci sono e che vengono regolarmente svuotati e sostituiti. Poco più in là c’è quello che resta di un albero tagliato e rimosso a dicembre, l’aiuola che lo contiene è in pessimo stato, con pezzi di pietra rotti e abbandonati.

Tornando sul Viale, c’è il problema della pavimentazione, dovuto alle radici delle piante, ma è presente solo in alcuni tratti. Uno ha creato una pericolosa cresta ed è transennato per evitare che qualcuno si faccia male, ma poco più in là ci sono altri punti in cui la pavimentazione è sollevata, altri in cui mancano alcune lastre, come nella zona subito prima dell’ingresso monumentale allo stadio Dorico. A passeggio c’è tanta gente e la presenza delle bancarelle, di venerdì mattina, contribuisce all’affollamento della zona.

Proseguendo verso il Passetto si scopre che anche questa zona della città non è esente da scritte e sgorbi sui muri: quelli presenti sui primi palazzi verso il centro, si ripetono all’incrocio con via Rismondo. A migliorare il quadro, poco dopo, c’è la galleria fotografica allestita da Go World che desta la curiosità dei passanti, rinnovata con uno spesso strato di plexiglass per disincentivare i vandali. Nel tratto che si trova davanti allo Stadio Bar c’è un altro aspetto interessante da scoprire: un distributore di sacchetti per proprietari di cani, denominato "dogtoilet". Però non lo usa nessuno, perché il contenitore è pieno d’immondizia, invece che di sacchetti da utilizzare.

Più avanti, lungo il Viale, un ramo secco in mezzo alla passeggiata, probabilmente il resto di una potatura sfuggito agli addetti. E poi gente che passeggia, qualcuno che corre, molti che portano a spasso il proprio cane, tutto intorno il traffico che scorre. Il viale della Vittoria è un’isola felice, l’ideale prosecuzione del centro storico cittadino protesa verso il Passetto: se tanto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare, però, soprattutto da parte degli stessi frequentatori.