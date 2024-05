Dalla battaglia elettorale spunta il "Concerto"

Dopo 15 anni, dopo proteste e battaglie in piazza e in Consiglio comunale, finalmente il cinema torna a brillare nel cuore del centro storico di Osimo. Ha riaperto ufficialmente ieri pomeriggio l’ex cinema Concerto, un luogo carico di storia e di cultura e caro, per vari motivi, a tante generazioni di osimani. Il taglio del nastro è toccato al sindaco Simone Pugnaloni che ha detto: "Un cinema da 99 posti in centro che non sarà solo un luogo di proiezione cinematografica ma un vero e proprio centro culturale a disposizione di tutti i cittadini, uno spazio in cui incontrarsi, condividere idee e partecipare a iniziative che arricchiranno il tessuto sociale di Osimo". "In un mondo dominato dalle grandi catene cinematografiche, la nostra città ha deciso di fare un passo audace e riaprire le porte del suo auditorium ‘Cinema Concerto’ di proprietà comunale", ha aggiunto il presidente del Consiglio Giorgio Campanari. La programmazione per il mese di maggio, gratuita, è stata resa pubblica: stasera alle 21, preceduto da un’introduzione del professor Linnio Accorroni, verrà proiettato il docufilm, uscito nel 2023, di Giancarlo Scarchilli intitolato "Pier Paolo Pasolini Una visione nuova" ma la magia e l’incanto della sala cinematografica proseguirà poi successivamente con la rassegna "Il cinema racconta il cinema", imperniata su film recenti e di grande successo, che riflettono sui sofisticati meccanismi di questa arte ultracentenaria ma ancora tanto affascinante e seducente. In pieno clima elettorale poi, l’auditorium ospiterà martedì pomeriggio il primo confronto elettorale fra i tre candidati sindaco in città organizzato dalle organizzazioni sindacali sul tema del sociale e della sanità. Ancora in corso invece i lavori per il nuovo auditorium sotto il teatro La nuova fenice, agli ex Magazzini Campanelli, in montaggio infatti adesso è la struttura in ferro che sorreggerà la tribuna spettatori.

Diversi i cantieri partiti in città in questi giorni, rush finale dell’attuale governo Pugnaloni prima delle elezioni: in corso quelli di asfaltatura di via Flaminia I con cambio di viabilità, per i quali rimane aperta la corsia di marcia dalla statale 16 della Stazione verso Osimo centro mentre da lunedì il traffico sarà garantito ambo i sensi di marcia con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, poi la tribuna al campo Santilli è in progress, sono iniziati i lavori al campo di calcio a 8 a Passatempo e di ampliamento della palazzina dello Junior tennis.

Silvia Santini