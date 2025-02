Dalla Bit di Milano al festival di Sanremo. Continua la promozione del capoluogo

Da Milano a Sanremo. Non è il percorso di una delle classiche del ciclismo internazionale, ma le tappe della promozione turistica che il Comune di Ancona sta collezionando. Anche quest’anno la città di Ancona con il suo assessore al Turismo Daniele Berardinelli, ha avuto la possibilità di presentare le principali attività turistico-culturali previste per il 2025 durante gli eventi organizzati in contemporanea alla manifestazione canora che in questi giorni occupa totalmente l’attenzione mediatica italiana e non solo: "Dopo la Bit di Milano, continuiamo nel lavoro promozionale per la città, partendo da basi consolidate come il balneare, sviluppandosi in altri ambiti" è stato il commento di Berardinelli in questi giorni a Sanremo.