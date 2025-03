Dalla California fino ad Ancona. Ecco la Stanford Wind Symphony

Dalla California ad Ancona. E’ il viaggio che farà il prossimo giugno la Stanford Wind Symphony, la quale resterà in città per tre giorni (dal 18 al 20), durante i quali sarà protagonista di workshop, incontri e di un concerto aperto alla cittadinanza (nelle prossime settimane verrà diffuso il programma completo). L’iniziativa è frutto di un accordo internazionale fra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Stanford, la cui delibera è stata approvata dal Comune. E’ la prima volta che l’orchestra americana arriva nel capoluogo, dove sarà accompagnata anche da alcuni membri dello staff del Dipartimento di Musica della Stanford University. A fungere da trait d’union fra i due atenei è appunto la musica: da anni quello statunitense include fra le sue attività istituzionali un’orchestra, attiva in ambito internazionale, mentre la nostra Politecnica ha visto nascere e crescere nel tempo un’importante corale studentesca.

"Questo accordo con una delle più prestigiose università al mondo costituisce un’ottima opportunità di incontro e contaminazione fra le comunità studentesche – dichiara l’assessore all’Università Marco Battino –. Ci auguriamo che la partnership possa essere solo l’inizio di un nutrito e proficuo incremento di relazioni accademiche e cittadine internazionali, valide per fare sinergia a livello universitario, ma anche come volano in termini di accoglienza e incoming. La collaborazione è anche un riconoscimento al lavoro fatto nella costruzione di una città universitaria autorevole a livello internazionale".

Il rettore Gian Luca Gregori si dice "orgoglioso di condividere con la Stanford University l’impegno per una cultura che abbracci ogni forma di crescita personale e intellettuale". Per il professor Gregori la collaborazione "si inserisce a pieno titolo nella promozione di attività culturali e musicali di respiro internazionale a beneficio della comunità accademica e di quella locale. L’accordo ci consentirà di realizzare molteplici iniziative di scambio culturale coinvolgendo le comunità studentesche e la cittadinanza, favorendo l’arricchimento culturale reciproco e sostenendo la visibilità delle istituzioni coinvolte e del territorio".