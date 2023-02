"Dalla leucemia al ritorno sui campi di basket Vivo grazie agli eroi con il camice bianco"

di Marina Verdenelli Francesco, come nasce questo progetto e di cosa si tratta? "Tutto è iniziato quando ho deciso di scrivere sulla pagina Facebook ‘L’umiltà di chiamarsi Minors’, che si occupa del basket di categorie minori, circa due mesi fa. Ho raccontato la mia esperienza della malattia e questo ha suscitato molto interesse. Poi in occasione del derby tra la mia squadra, l’Alba, e il Nereto, disputato il 29 gennaio scorso, abbiamo deciso d’accordo con il mio vicepresidente Marco Di Pietro di raccogliere fondi e giocattoli da donare al Salesi. Ci siamo riusciti perché abbiamo raccolto 16-17 scatoloni che poi abbiamo consegnato in ospedale". Come si è svolta la raccolta? "Per la giornata del derby abbiamo indetto una lotteria, mettendo in palio un pallone firmato da me e dal capitano del Nereto. Quel giorno sono venuti in tanti alla partita e abbiamo raccolto una discreta somma. I giocattoli li ha poi messi a disposizione un negozio che anche in altre iniziative si è mostrato sensibile. Sono giochi non elettronici ma prettamente educativi come libri, pupazzi, cose con cui i bambini possono. Li abbiamo consegnati lunedì scorso". Come è stato il ritorno in reparto? "Causa Covid erano due anni e mezzo...