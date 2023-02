Dalla mancanza di personale alle liste per le visite, il Comitato a difesa dell’ospedale incontra la Storti

Il Comitato a difesa dell’ospedale di Senigallia incontrerà oggi il direttore del presidio Nadia Storti, per discutere le criticità che da tempo il Comitato mette in evidenza. Potrebbero arrivare le prime risposte alle tante richieste messe in atto dal Comitato che da anni lavora per evitare lo smantellamento del ‘Principe di Piemonte’. Nonostante le numerose promesse, l’ospedale versa in condizioni sempre più difficili a causa della mancanza di personale e della stasi dei tanti investimenti annunciati ma non ancora messi in atto. Tac, risonanza magnetica, ma anche esami endoscopici, radiografie e le tante criticità che da tempo interessano la gran parte dei reparti del nosocomio cittadino, problematiche a cui si aggiungono le liste di attesa: prenotare una visita con il Servizio Sanitario Nazionale in tempi brevi è diventato impossibile. Nei giorni scorsi a sottolineare le difficoltà che ogni giorno si trovano di fronte i malati è stato anche il presidente del Tribunale del Malato che, dopo mesi di silenzio, è tornato a parlare per dire che dopo anni di parole e false aspettative è ora di ricorrere a soluzione, meglio se in tempi rapidi. Solazzi ha sottolineato anche l’immobilismo della politica di ieri e di oggi: nonostante il cambio radicale nulla è cambiato.