Dalla Mole a Palazzo dei Diamanti La mostra di Harari va in trasferta

Dalla Mole di Ancona al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. E’ il percorso seguito dalla mostra fotografica ‘Remain in Light’ di Guido Harari, che tanto successo ha avuto nel 2022. A giugno la personale sarà inaugurata a Ferrara. "Questo accade – spiega l’assessore alla Cultura Paolo Marasca – perché l’ex Lazzaretto è diventato un vero e proprio crocevia di artisti e figure della cultura nazionale che, qui, ispirate dall’architettura e dal clima generativo della Mole, danno vita a nuovi progetti". Harari, già ospite del festival "La mia generazione", aveva respirato e apprezzato il clima della Mole, tanto da ipotizzare per la prima volta una sua grande antologica lì. "Alla Mole in quel periodo – prosegue Marasca – si trovavano Denis Curti e Alberto Rossetti, così Guido è riuscito a costruire un progetto con partner esperti e a proporlo. Dal canto nostro, la sua antologica si inseriva bene nel nuovo profilo nazionale della Mole, legato sì all’arte contemporanea ma anche alla cultura tout court, allo spettacolo, alla musica. Per questo abbiamo deciso di sostenerne la nascita". Ora la mostra viene ‘esportata’, e Marasca parla di "grande orgoglio per Ancona che la prima tappa sia uno dei luoghi più significativi per la cultura del Paese". Il merito è l’aver creato "un motore culturale che non si ferma mai, che produce incontri e idee nuove, e dove circola il meglio della cultura italiana".