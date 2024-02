Dalla Mole ai "Magazzini" alla scoperta del contemporaneo

Andare per mostre la domenica. Ad Ancona le occasioni non mancano. Impossibile non cominciare con ‘Dal Futurismo all’Informale. Capolavori nascosti nelle collezioni del Mart’, in corso alla Mole, che presenta capolavori del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Nella prima sala le opere di Depero dialogano con quelle di Balla e Severini. I dipinti degli aeropittori Tullio Crali e Mino Delle Site interpretano il tema tipicamente futurista del dinamismo. Nella seconda spiccano i lavori di Campigli, Carrà, Casorati, De Chirico e Morandi. Esponente di spicco degli anni Trenta come teorico dell’Astrattismo è Carlo Belli. Riguardo al secondo dopoguerra i nomi sono quelli di Guttuso, Vedova e Capogrossi, oltre ai più giovani Accardi e Novelli. A partire dagli anni Cinquanta artisti come Alberto Burri e Antoni sperimentano nuove strade, mentre appare sulla scena il ‘rivoluzionario’ Lucio Fontana. Orario 10-19. Presenti anche opere provenienti dalla Pinacoteca, con nomi come Crivelli, Cagli, Bucci, Tamburi, Dorazio, Perilli, Vigo e Mannucci.

Al Magazzino delle Muse di Ancona in via degli Aranci c’è la mostra "Impronte del Presente", che ospita le opere di Myroslav Pivtoranis, Francisca Sandmann Corte-Real, Antonio Giosuele Catananti, Maria Cristina Cirilli, Alessio Discepoli, Tommaso Dognazzi, Piera Bachiocco Feliziani, Gino Gentile, Metal Jack, Volker Merkle, Diego del Nilo, Laura Niola, Letizia Novelli, Simonetta Pantalloni, Carlo Alberto Prete, Maria A. Scarpari, Franco Sinisi, John Snow e Lilia Tartari.

La Galleria Papini dà spazio alla collettiva di tutti gli artisti, pittori e scultori, soci dell’omonima associazione culturale. La mostra, intitolata ‘Immagina che...’, permette di scoprire il lavoro di ben 32 artisti. Orario 17.30-19.30. "Il favoloso beffardo" è il titolo della personale che la galleria Puccini dedica al fabrianese Sirio Bellucci in occasione dei cento anni dalla nascita.