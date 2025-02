Dalla Mole al liceo "Gallei". La visita del ministro Valditara. Sarà accolto da studenti e sit-in

Dalla Mole Vanvitelliana al Liceo Scientifico "G. Galilei": il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha deciso di cambiare destinazione per la sua visita nel capoluogo delle Marche. Mercoledì prossimo, dopo che in mattinata sarà stato all’ITS Smart Accademy di Fermo, per l’evento "Il Futuro nella Tradizione", una volta spostatosi ad Ancona, non andrà più nel prestigioso monumento settecentesco, ma nella scuola di Brecce Bianche. La volontà del Ministro, infatti, fanno sapere dall’Ufficio scolastico regionale, è quella di visitare i laboratori e le aule delle scuole marchigiane "per illustrare a tutta la comunità scolastica le novità delle riforma sulla scuola voluta dal Ministero": da qui la scelta di spostarsi dalla Mole in un liceo. Ad accogliere Valditara nell’istituto anconetano, alle ore 14.30, ci sarà il sindaco della città Daniele Silvetti. Saranno presenti anche gli alunni delle scuole medie di Ancona, che potranno fare domande alle autorità presenti. L’area "Radici del Sindacato" della Flc Cgil delle Marche ha subito espresso "ferma opposizione" alla visita di Valditara, invitando cittadini, lavoratori della scuola e studenti a "unirsi al sit-it di protesta che si svolgerà dalle ore 14 davanti al Liceo Galilei", per chiedere "il ritiro del modello 4+2 e il potenziamento degli ITS come percorsi di alta formazione pubblica; investimenti strutturali per docenti e personale, con assunzioni a tempo indeterminato; un piano nazionale per l’istruzione tecnica discusso e approvato dai sindacati e dalle rappresentanze studentesche, svincolato dalle logiche aziendali; l’abolizione del voto di condotta e la fine della repressione e il ritiro del ddl 1660 che coinvolge università e scuole nella sorveglianza del dissenso".

Valerio Cuccaroni