Dalla palestra alla casa di riposo: i conti non tornano

Continuano a lievitare i costi dei cantieri aperti e da aprire in città. È salito a un milione di euro e quarantamila euro, per via dell’adeguamento dei costi a quello del prezziario regionale per le opere pubbliche, il conto della riqualificazione della palestra Carbonari di via Tessitori. Solo per la palestra che da tempo attende un restyling sono circa 300mila euro in più di quanto preventivato. Erano stati accantonati 795mila euro per un progetto che prevede rifacimento del parquet, nuovo impianto caldaia con pompe di calore alimentato con fotovoltaico e riscaldamento a pavimento. Oltre a interventi di efficientamento energetico come la realizzazione dell’involucro edilizio e la sostituzione di tutti gli infissi. A questo intervento il fondo sport e periferie della presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato un finanziamento di 700mila euro.

Sciolto anche il nodo ultraventennale della fognatura da rifare di via dei Merciai. Nel 2002 il privato che li aveva realizzati a scomputo di oneri di urbanizzazione diede in consegna al Comune i lavori eseguiti per la rete fognaria della zona ma quando, nel 2005, il tutto venne trasmesso alla Multiservizi, questa segnalò che qualcosa non andava per la rete delle acque nere e invitò il Comune a ripristinarne il corretto funzionamento. Nei giorni scorsi il via libera al progetto da 190mila euro per l’atteso ripristino della funzionalità della fognatura di via dei Merciai per la realizzazione di una nuova condotta nel cuore del quartiere San Giuseppe.

Crescono ancora i costi delle opere pubbliche in città. È cresciuto di oltre mezzo milione di euro il conto del restyling della casa di riposo Vittorio Emanuele II. Qui si tratta di lavori di adeguamento alle norme e di ampliamento della struttura i quali costeranno 7,3 milioni e non più i 6,7 preventivati. E non sarà più l’Asp, cui la gestione ordinaria della struttura è affidata, ma il Comune, che è proprietario della struttura ad occuparsi direttamente delle fasi di progettazione e poi delle procedure per appaltarne l’esecuzione.

La decisione è stata varata dal consiglio comunale, con la revisione della convenzione fra i due soggetti. Intanto è stata finalmente affidata la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza per la demolizione e ricostruzione del plesso A2 della scuola Garibaldi di Jesi dove sarà realizzata la mensa scolastica. Un intervento da 917.500 euro finanziato con fondi del Pnrr.

Sara Ferreri