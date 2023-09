Dalla pipì dei cani alla plastica: quanti flop

Le ordinanze sindacali, quelle annunciate con squilli di tromba e non sempre così redditizie in termini pratici. Negli ultimi anni ne sono state emesse diverse all’interno del territorio comunale di Ancona; in particolare si ricorda quella firmata dall’allora sindaca Valeria Mancinelli sulle sanzioni da affibbiare ai proprietari dei cani che non raccoglievano le deiezioni dei loro amici a quattro zampe e non detergevano con acqua le parti usate dagli stessi per fare pipì. Animali domestici oggetto di un’altra ordinanza nel 2017 per la ‘tutela del loro benessere’. Testi firmati e resi operativi che raramente hanno dato riscontri in termini di attività di contrasto. Per quanto riguarda i bisogni dei cani non si ricordano sfilze di sanzioni nei confronti dei proprietari, specie nelle zone centrali. Alcuni servizi sono stati organizzati nei quartieri, servendosi di personale della polizia locale anche in borghese, ma anche qui senza grossi risultati. Un’altra ordinanza firmata dalla precedente sindacatura era legata all’obbligo di non usare posate e bicchieri di plastica sulle spiagge; anche in questo caso l’attività sanzionatoria è stata molto limitata. Non va dimenticato che i vigili urbani da anni sono in forte sofferenza sotto il profilo degli organici e riescono a malapena a coprire i servizi primari.