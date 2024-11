Dalla politica ai disegni: ecco il fumetto realizzato da Simoncini

Viene presentata oggi alle 18 nella sala conferenze dell’hotel La Fonte di Osimo l’ultima fatica del vignettista osimano Stefano Simoncini, già sindaco e attuale presidente del Consiglio comunale. Si tratto di un fumetto ispirato al celebre poema in vernacolo osimano di Benedetto Barbalarga "La Battaja del porcu". È il suo omaggio appunto alla straordinaria opera del "Fiu de Pietru", pseudonimo scelto dal Barbalarga, a cento anni esatti dalla sua prima pubblicazione del 1924. La battaglia racconta, con grande verve ironica, della vittoria riportata in una feroce guerra dagli osimani sui rivali di sempre, gli anconitani. Simoncini traduce la storia della battaglia reinterpretata dal Barbalarga in un fumetto, conservando la narrazione originale del poema dialettale.