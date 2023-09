Dalla Riviera del Conero alla Valmusone, si moltiplicano gli avvistamenti dei lupi

Si moltiplicano gli avvistamenti di lupi dalla Riviera del Conero alla Valmusone. L’altra notte, attorno alle 2.30, a Numana un esemplare è stato fotografato in pieno centro. Un giorno prima osimani sono rimasti a bocca aperta davanti a un esemplare in piena campagna. La stessa cosa, in tarda serata, è accaduta a Polverigi. La loro presenza meraviglia ma preoccupa. Se ne sta discutendo molto anche a livello regionale. Per venerdì è stato organizzato l’incontro "Lupi nel territorio osimano – problema o risorsa? Come gestire la convivenza con l’uomo e comportarsi in caso di eventuali incontri". E’ in programma alle 21.15 nel palazzo comunale di Osimo, L’introduzione è affidata a Michela Staffolani, presidente del circolo Fratelli d’Italia, e a Monica Santoni, commissario di Forza Italia locale. Tra i relatori Alberto Maria Alessandrini Passarini, consigliere comunale proprietario di Santa Paolina farm, e il dottore forestale Francesco Mazzieri. Le conclusioni sono affidate a Pasqualino Santori, presidente dell’istituto di Bioetica per la veterinaria e l’agroalimentare.